Из Турции эвакуировали пострадавшего в ДТП россиянина

Пострадавшего в ДТП в Турции россиянина перевезли на родину

Гражданин РФ, пострадавший в Турции в результате ДТП, эвакуирован регулярным авиарейсом в Казань, сообщило генконсульство РФ в Анталье в пятницу.

"Сегодня из Антальи специалистами ФГБУ ВЦМК "Защита " при содействии генконсульства России была выполнена санитарно-авиационная эвакуация пострадавшего в результате ДТП мужчины 1981 года рождения. Перевозка пациента осуществлялась в условиях регулярного пассажирского авиарейса. Пациент был доставлен в Казань, где был передан бригаде территориального центра медицины катастроф для дальнейшей госпитализации", — сообщила российская дипмиссия.

Как сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье, россиянин пострадал в аварии, когда ехал на арендованной машине.