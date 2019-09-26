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В ДТП под Вичугой погибли двое сотрудников СК 

ТАСС 1 час назад
В ДТП под Вичугой погибли двое сотрудников СК
Фото: © Пресс-служба УМВД по Ивановской области
Двое сотрудников Следственного комитета по Ивановской области погибли, один пострадал в результате ДТП вблизи города Вичуги, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ивановской области Ирина Котова.
По данным пресс-службы УМВД по Ивановской области, ДТП произошло в 17:15 на 146-м километре автодороги Ковров — Шуя — Кинешма. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не справился с управлением и столкнулся с "Камазом", который стоял на обочине.
"Двое сотрудников регионального Следственного комитета погибли на месте ДТП, еще один человек серьезно пострадал и был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5. ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося", — сказала Котова.
Водитель грузовика не пострадал.
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Комментарии1
ДТП , Volkswagen , Volkswagen Tiguan , Камаз , СКР , ГИБДД
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