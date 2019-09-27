ГИБДД составила 14 протоколов на россиянина за одну ночь

Водитель в Барнауле сегодня ночью не остановился по требованию, превысил скорость и попал в ДТП. За нарушения на него составлено 14 протоколов, со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Барнаула сообщает ТАСС.

По данным ГИБДД, 30-летний водитель Toyota LiteAce на перекрестке проспекта Ленина и улицы Партизанской «не выполнил законные требования сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение на большой скорости на запрещающий сигнал светофора».

«Экипаж ГИБДД начал преследование нарушителя, который продолжал двигаться на большой скорости, не реагируя на требования сотрудников полиции, в районе дома №15 по улице Беляева он столкнулся с автомобилем Nissan Sunny», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что нарушителя задержали, он был трезв.