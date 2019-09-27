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Перевернувшаяся BMW X5 образовала огромную пробку в Москве 

Рамблер 6 часов назад
Утром в пятницу, 27 сентября, на Рогожском Валу в Москве образовалась большая пробка из-за аварии с BMW X5. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Телеканал опубликовал запись, на которой видно, как автомобиль лежит на боку на проезжей части. Машину поставили на колеса усилиями нескольких полицейских. Остальным автомобилистам пришлось ждать разрешения на проезд. В пробке оказались несколько трамваев.
В столичном управлении ГИБДД каналу рассказали, что водитель BMW наехал на два припаркованных авто, после чего его машина опрокинулась.
В результате аварии никто не пострадал. На записи РЕН ТВ видно, что BMW получила повреждения. В каком состоянии машины, в которые она въехала, не уточняется.
К 10:18 движение на Рогожском Валу полностью восстановили.
ДТП , Видео , BMW , BMW X5 , ГИБДД , РЕН ТВ
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