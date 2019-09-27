Грузовик разнес путепровод на трассе «Таврида» в Крыму

Грузовик разнес путепровод на стройке «Тавриды»

Водитель грузовика не проявил бдительность и сбил многотонные балки на трассе «Таврида», но проявил ловкость — успел выпрыгнуть из кабины и не пострадал. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании — подрядчика строительства дороги ВАД.

«Таврида» соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Частично движение по трассе было открыто в конце 2018 года, а полностью откроется, согласно планам, к концу 2020-го.

Сегодня на строящемся участке в Бахчисарайском районе Крыма грузовик субподрядной организации сбил две балки путепровода, в результате чего те обрушились прямо на него.

Причиной инцидента в ВАД назвали то, что водитель грузовика не проявил бдительность — не опустил кузов. При этом мужчина не пострадал, потому что успел выпрыгнуть из кабины, а балки рухнули именно на нее.

В компании добавили, что размер ущерба устанавливается, взыскан он будет с субподрядной организации, а на сроках строительства происшествие не скажется.