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Грузовик разнес путепровод на стройке «Тавриды» 

Рамблер 3 часа назад
Грузовик разнес путепровод на трассе «Таврида» в Крыму
Фото: РИА Новости
Водитель грузовика не проявил бдительность и сбил многотонные балки на трассе «Таврида», но проявил ловкость — успел выпрыгнуть из кабины и не пострадал. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании — подрядчика строительства дороги ВАД.
«Таврида» соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Частично движение по трассе было открыто в конце 2018 года, а полностью откроется, согласно планам, к концу 2020-го.
Сегодня на строящемся участке в Бахчисарайском районе Крыма грузовик субподрядной организации сбил две балки путепровода, в результате чего те обрушились прямо на него.
Причиной инцидента в ВАД назвали то, что водитель грузовика не проявил бдительность — не опустил кузов. При этом мужчина не пострадал, потому что успел выпрыгнуть из кабины, а балки рухнули именно на нее.
В компании добавили, что размер ущерба устанавливается, взыскан он будет с субподрядной организации, а на сроках строительства происшествие не скажется.
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ДТП , РИА Новости
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