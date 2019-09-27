СМИ: Елена Терновая попала в ДТП

Авария произошла на Западном скоростном диаметре — платной городской автомагистрали. Столкнулись оранжевый «Хендай Солярис» и белая « Киа Оптима» с логотипом сервиса «Яндекс. Такси».

По данным канала, перед столкновением водитель «Хендая» пытался добраться до левого съезда из крайнего правого ряда. В результате ДТП пострадали по меньшей мере три человека — водителя «Соляриса» зажало, а пассажиры такси держатся за головы.

«Говорят, пострадала актриса Елена Терновая», — добавили авторы канала.

58-летняя Терновая — уроженка Одессы, Заслуженная артистка России, выпускница Российского госинститута сценических искусств, лауреатка премии «Золотая маска». Он играла в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Хвост», озвучила персонажей 50 фильмов и сериалов, играет в петербургском театре «Зазеркалье».