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СМИ: Елена Терновая попала в ДТП 

Рамблер 4 часа назад
Елена Терновая попала в ДТП
Фото: кадр из фильма
Актриса Елена Терновая пострадала в ДТП в Санкт-Петербурге, сообщает телеграм-канал «Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер».
Авария произошла на Западном скоростном диаметре — платной городской автомагистрали. Столкнулись оранжевый «Хендай Солярис» и белая «Киа Оптима» с логотипом сервиса «Яндекс. Такси».
По данным канала, перед столкновением водитель «Хендая» пытался добраться до левого съезда из крайнего правого ряда. В результате ДТП пострадали по меньшей мере три человека — водителя «Соляриса» зажало, а пассажиры такси держатся за головы.
«Говорят, пострадала актриса Елена Терновая», — добавили авторы канала.
58-летняя Терновая — уроженка Одессы, Заслуженная артистка России, выпускница Российского госинститута сценических искусств, лауреатка премии «Золотая маска». Он играла в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Хвост», озвучила персонажей 50 фильмов и сериалов, играет в петербургском театре «Зазеркалье».
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ДТП , Kia , Елена Терновая
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