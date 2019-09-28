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Угон в стиле GTA совершили в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Угон в стиле GTA совершили в Москве
Фото: youtube
На юго-западе Москвы водитель автомобиля Kia пострадал от рук преступников, набросившихся на него прямо посреди проезжей части.
Угонщики действовали в стиле преступников из серии игр GTA, сообщает РЕН ТВ: прямо на проезжей части они разбили стекло иномарки, в которой находился 30-летний мужчина, избили водителя и выбросили его на дорогу.
Затем они скрылись на автомобиле.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что инцидент произошел около 5.00 мск 27 сентября.
GTA (Grand Theft Auto) — серия мультиплатформенных компьютерных игр, в которых игрок должен почувствовать себя в роли преступника, выполняя такие задания и миссии, как заказные убийства, ограбление банков и т.д.
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ДТП , Kia , МВД , РЕН ТВ
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