Угон в стиле GTA совершили в Москве

На юго-западе Москвы водитель автомобиля Kia пострадал от рук преступников, набросившихся на него прямо посреди проезжей части.

Угонщики действовали в стиле преступников из серии игр GTA, сообщает РЕН ТВ: прямо на проезжей части они разбили стекло иномарки, в которой находился 30-летний мужчина, избили водителя и выбросили его на дорогу.

Затем они скрылись на автомобиле.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что инцидент произошел около 5.00 мск 27 сентября.

GTA (Grand Theft Auto) — серия мультиплатформенных компьютерных игр, в которых игрок должен почувствовать себя в роли преступника, выполняя такие задания и миссии, как заказные убийства, ограбление банков и т.д.