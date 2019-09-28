В Москве на МКАД столкнулись мотоцикл и автомобиль, пострадавшую девушку, водителя байка, госпитализировал вертолет

В Москве в результате столкновения на Московской кольцевой автодороге легкового автомобиля и мотоцикла пострадала девушка — байкер. Машина и мотоцикл столкнулись на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Волгоградским проспектом.

По предварительной информации, девушка получила серьезные травмы. Для ее госпитализации прилетал вертолет санитарной авиации. С места ДТП вертолетом девушка эвакуирована в больницу. До клиники ее сопровождала авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя состояние пострадавшей, — сообщает агентство городских новостей «Москва».