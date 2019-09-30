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В Воронеже три человека пострадали в ДТП 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Два автобуса и «Газель» столкнулись в Воронеже
Фото: РИА Новости
Три человека пострадали в столкновении двух автобусов и "Газели" в Воронеже, сообщает в понедельник главное управление МВД по региону.
"Сегодня примерно в 16.17 возле дома № 156 по Ленинскому проспекту 40-летний житель областного центра, управляя автобусом ПАЗ и следуя по маршруту №26а, по предварительным данным, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом Neoplan под управлением 43-летнего мужчины, направлявшимся в Волгоград", — говорится в сообщении.
По данным полиции, после этого маршрутный автобус столкнулся с "Газелью".
"В результате ДТП в медучреждение доставили мужчину и двух женщин, находившихся в момент аварии в маршрутном ПАЗе", — сообщает полиция.
По ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД, Neoplan вез рабочих в Волгоград. Врезавшийся в него ПАЗ потом задом задел "Газель".
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ДТП , МВД , РИА Новости
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