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Парашютистка пробила крышу грузовика в результате неудачного прыжка 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Парашютистка пробила крышу грузовика
Фото: РИА Новости
Девушка-скайдайвер пробила крышу грузовика в результате неудачного прыжка с парашютом рядом с американским городом Лодай, штатом Калифорния, пишет LAD Bible.
Отмечается, что 28-летняя колумбийка посетила центр парашютистов Skydive Lodi и прыгнула вместе с другими клиентами. Сильные порывы ветра унесли девушку в опасную местность, не предназначенную для приземления.
В тот момент как остальные парашютисты сумели приземлиться в назначенном месте, женщина оказалась над шоссе 99 и пробила крышу грузовика. В результате этого она скончалась от полученных травм.
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