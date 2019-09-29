Чем грозит незначительное ДТП на парковке

Эксперты издания Autonews рассказали читателям, что будет водителю за незначительное ДТП на парковке, которое он не заметил, а также разъяснили порядок действий в случае, когда автомобилиста пытаются сделать виновным в аварии, которую он не совершал.

Автор статьи привёл в пример ситуацию, в которую попал житель Москвы. Мужчина приехал в собственный двор, не заметил как задел машину такси, проехал мимо и припарковался неподалёку. Таксист, заметивший повреждение на авто, вызвал инспекторов ГИБДД , которые, осмотрев машины во дворе, наши виновника и выписали в отношении него протокол за оставление места ДТП. В настоящее время водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет или арест на 15 суток. При этом предполагаемый виновник аварии выразил неуверенность, что именно он притёр машину такси.

По словам юристов, оценивших ситуацию, автомобилист с большой степенью вероятности лишится прав, поскольку закон не учитывает характер и масштаб повреждений, ставя во главе угла сам факт оставления места ДТП, хоть и неумышленного.

«Водитель не имеет права не заметить, что попал в ДТП, он не может проигнорировать, что причинил вред другим участникам движения. Объяснение «не заметил» и «ущерба нет» здесь не работает», — заявил адвокат Александр Леманн.

По его словам, тот факт, что водитель не заметил ДТП, позволяет правоохранителям засомневаться в его состоянии оценивать дорожную ситуацию и поставить под вопрос успех пройденной медкомиссии для получения прав.

При этом юрист оговорился, что в случае, если бы никаких следов столкновения не осталось, то оставался бы шанс переквалифицировать дело на другую статью КоАП, предусматривающую лишь штраф в 1 тысячу рублей.

В случае, когда водитель уверен, что никого не задевал, а его пытаются сделать виновным в ДТП, автомобилисту необходимо собрать показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения и заказать проведение экспертизы у независимых специалистов, которые сравнят характер повреждений. Эксперты сделают вывод, участвовали ли указанные машины в столкновении. Доказательства предоставляются в суде. По словам юристов, таким образом водителям нередко удаётся отстоять свою правоту.