Кто сможет получить 400 тысяч рублей по европротоколу

Правила ОСАГО изменились: как теперь оформить ДТП

Эксперты издания Autonews проанализировали изменения в правилах ОСАГО, которые вступили в силу с 1 октября 2019 года. Нововведения касаются оформления ДТП по европротоколу.

С октября все российские автолюбители, имеющие полисы ОСАГО, могут оформлять ДТП по европротоколу с ущербом до 400 тысяч рублей. Ранее лимит в большинстве регионов страны составлял 100 тысяч рублей. При этом правила оформления аварий по европротоколу остаются прежними: в ДТП участвуют только два автомобиля, обошлось без пострадавших и погибших, ущерб третьим лицам не причинён.

Существует важное обстоятельство: оформить ДТП с причинённым ущербом в пределах 400 тысяч рублей без участия автоинспекторов удастся только в том случае, если участники аварии определили между собой виновного в столкновении. В противном случае придётся дожидаться полицейских.

Европротокол можно оформить и с разногласиями относительно вины участников аварии, но только, если ущерб транспортным средствам причинён в пределах 100 тысяч рублей.

В обеих ситуациях водителей обязывают пользоваться специальным мобильным приложением «ДТП. Европротокол». Одному из участников ДТП необходимо сфотографировать попавшие в аварию автомобили и внести полную информацию о ДТП. При этом второй участник вносит свои данные через телефон первого и впоследствии на свой электронный почтовый ящик получает извещение об аварии. Примечательно, что оба водителя должны иметь личные кабинеты на сайте «Госуслуги».

С 1 ноября планируется запуск нового мобильного приложения для оформления ДТП по европротоколу, которое по заверениям разработчиков будет гораздо удобнее для автолюбителей. В частности часть данных о водителях будет вноситься в извещение о ДТП автоматически из информационной базы ОСАГО и Единого портала госуслуг.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уверены, что с помощью нововведений страховым компаниям будет сложнее отказывать клиентам от выплат в связи с ошибками, которые ранее часто допускались в бумажных документах.