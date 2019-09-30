Россиянам увеличат выплаты по европротоколу

С 1 октября для водителей по всей России увеличат максимальную выплату по ОСАГО до 400 тыс. руб. при оформлении ДТП по европротоколу и без вызова ГИБДД

Пока такие суммы выплачиваются только жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а в регионах полоток выплат составляет 100 тыс. руб. Если ущерб превышает эту сумму, приходится вызывать полицию.

По европротоколу можно оформить только такие аварии, в которых не более двух участников, у которых есть полисы ОСАГО. Пострадавших, как и повреждения иного имущества, кроме автомобилей, быть не должно.

При этом есть три сценария действий. В первом участники ДТП не имеют к друг другу претензий, но не хотят фиксировать происшествие на фото. Во втором, напротив, снимок сделан, но есть разногласия. В таких случаях максимальная выплата составляет 100 тыс. руб.

Лимит увеличен до 400 тыс. руб. для третьего варианта: когда оба участника аварии согласны и предоставляют фото с места происшествия. Для фотофиксации необходимо установить приложение РСА «ДТП. Европротокол».

В ноябре для россиян запустят сервис «Оформление европротокола онлайн», с помощью которого зафиксировать аварию и получить выплаты можно будет за 15 минут.