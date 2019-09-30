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Россиянам увеличат выплаты по европротоколу 

Авторамблер + ещё 5 44 минуты назад
Россиянам увеличат выплаты по европротоколу
Фото: Авторамблер
С 1 октября для водителей по всей России увеличат максимальную выплату по ОСАГО до 400 тыс. руб. при оформлении ДТП по европротоколу и без вызова ГИБДД.
Пока такие суммы выплачиваются только жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а в регионах полоток выплат составляет 100 тыс. руб. Если ущерб превышает эту сумму, приходится вызывать полицию.
По европротоколу можно оформить только такие аварии, в которых не более двух участников, у которых есть полисы ОСАГО. Пострадавших, как и повреждения иного имущества, кроме автомобилей, быть не должно.
При этом есть три сценария действий. В первом участники ДТП не имеют к друг другу претензий, но не хотят фиксировать происшествие на фото. Во втором, напротив, снимок сделан, но есть разногласия. В таких случаях максимальная выплата составляет 100 тыс. руб.
Лимит увеличен до 400 тыс. руб. для третьего варианта: когда оба участника аварии согласны и предоставляют фото с места происшествия. Для фотофиксации необходимо установить приложение РСА «ДТП. Европротокол».
В ноябре для россиян запустят сервис «Оформление европротокола онлайн», с помощью которого зафиксировать аварию и получить выплаты можно будет за 15 минут.
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ДТП , Автоновости , ГИБДД
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