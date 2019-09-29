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Женщина попала под комбайн в Новой Москве 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Женщина попала под комбайн в Новой Москве
Фото: РИА Новости
В Новой Москве женщина попала под лопасти работающего комбайна. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, инцидент произошел в поселении Щаповское во время уборки кукурузы.
Пострадавшая выжила и была госпитализирована. Врачам пришлось ампутировать ей руку и ногу.
Ранее сообщалось, что водитель асфальтоукладчика, работавший на строительстве трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, попал под свой же каток. В ходе работ 52-летний мужчина, желая проверить как происходит укладка асфальта, слез с катка, обогнал спецтехнику, попал под ее и погиб
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ДТП , РЕН ТВ
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