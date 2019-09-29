Женщина попала под комбайн в Новой Москве

В Новой Москве женщина попала под лопасти работающего комбайна. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел в поселении Щаповское во время уборки кукурузы.

Пострадавшая выжила и была госпитализирована. Врачам пришлось ампутировать ей руку и ногу.

Ранее сообщалось, что водитель асфальтоукладчика, работавший на строительстве трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, попал под свой же каток. В ходе работ 52-летний мужчина, желая проверить как происходит укладка асфальта, слез с катка, обогнал спецтехнику, попал под ее и погиб