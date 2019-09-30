ДТП с автобусом под Челябинском привело к гибели человека

В результате ДТП с автобусом под Челябинском погиб человек

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе «Черноречье — Бреды» в Челябинской области погиб один человек, еще пятеро получили ранения, пишет URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

«30 сентября в пять часов утра на 17 километре автодороги «Черноречье — Бреды» водитель 1985 года рождения, управляя автобусом «ГАЗ» выехал на встречную полосу (выезд разрешен), и столкнулся с грузовой автомашиной, после чего оба транспортных средства опрокинулись», — указано в сообщении ведомства.

Как отмечает издание, автобус перевозил пассажиров из Сургута в Орск. Скончавшийся мужчина был 1982 года рождения. Всего в автобусе ехало пять пассажиров и водитель.

Ранее в сентябре «Новые известия» сообщали, что в результате ДТП с автобусом в Казахстане было госпитализировано девять школьников.