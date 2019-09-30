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Российский депутат разбился в ДТП 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Российский депутат разбился в ДТП
Фото: ТАСС
В Саратовской области в ДТП погиб депутат Федоровского районного собрания Азамат Душалов, сообщает ТАСС. Автомобиль, в котором ехал парламентарий, съехал в кювет и перевернулся.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, инцидент произошёл 29 сентября в Энгельсском районе области. В ГИБДД уточнили, что водитель за рулём Toyota Corolla на высокой скорости не справился с управлением автомобиля и съехал с дороги в кювет. В результате машина перевернулась. 42-летний депутат Азара Душалов, который сидел на пассажирском сидении, от полученных травм скончался, водитель и ещё одна пассажирка, 17-летняя девушка, госпитализированы.
ИА «Взгляд-инфо» сообщает, что Душалов был избран депутатом райсобрания от Первомайского избирательного округа, был беспартийным и работал в качестве менеджера ООО «СМК-Инвестицию-С».
Ранее cтарший следователь по особо важным делам столичного управления МВД погибла в автомобильной аварии под Воронежем. По данным «Вести Воронеж», ДТП произошло вечером во вторник 10 сентября на 696 км трассы М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе. 51-летний водитель Mercedes, в котором на переднем пассажирском сидении находилась сотрудница полиции, по не справился с управлением выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Isuzu Forward. В результате 41-летняя следователь скончалась на месте. Водителя иномарки госпитализировали.
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Комментарии
ДТП , Isuzu , Toyota , Toyota Corolla , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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