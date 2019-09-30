У министра ЖКХ Крыма угнали автомобиль

У министра ЖКХ Крыма угнали служебный автомобиль

В Симферополе угнали служебный автомобиль министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева, сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.

«Служебный автомобиль был вскрыт и угнан в ночь с 29 на 30 сентября. Впоследствии машина попала в ДТП на улице Калинина в городе Симферополе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы организовали проверку с целью возбуждения уголовного дела. Сам Черняев на место происшествия не выезжал и комментариев по этому инциденту не давал.

Также в ведомстве отметили, что угнанный служебный автомобиль находится на балансе ГКУ РК «Автобаза Совета министров Республики Крым».