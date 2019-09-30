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У министра ЖКХ Крыма угнали служебный автомобиль 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
У министра ЖКХ Крыма угнали автомобиль
Фото: РИА Новости
В Симферополе угнали служебный автомобиль министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева, сообщает пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.
«Служебный автомобиль был вскрыт и угнан в ночь с 29 на 30 сентября. Впоследствии машина попала в ДТП на улице Калинина в городе Симферополе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранительные органы организовали проверку с целью возбуждения уголовного дела. Сам Черняев на место происшествия не выезжал и комментариев по этому инциденту не давал.
Также в ведомстве отметили, что угнанный служебный автомобиль находится на балансе ГКУ РК «Автобаза Совета министров Республики Крым».
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