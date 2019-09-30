Массовая авария произошла в Башкирии

В Башкирии в массовой аварии госпитализированы четыре человека

В Госкомитете по чрезвычайным ситуациям в Башкирии сообщили, что в минувшие выходные произошла серьезная авария.

По данным комитета, недалеко от села Булгаково Уфимского района произошло столкновение двух легковых автомобилей " Лада Гранта " и " Дэо Нэксия". Уточняется, что в результате произошедшего травмировано четыре человека.

На месте происшествия работали медики, спасатели и полиция. Пострадавших пришлось деблокировать, чтобы передать сотрудникам медицинской помощи.

В госкомитете просят участников дорожного движения соблюдать установленные требования.