BMW отзывает более 280 автомобилей в России

ООО « БМВ Русланд Трейдинг», который является официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке, отзывает 287 автомобилей BMW X3 (G20), сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные с июля по декабрь 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является фиксатор центрального заднего подголовника, который может сломаться из-за измененной сварки на опорной штанге подголовника», — сообщили в Росстандарте.

В агентстве отметили, что в случае заднего столкновения существует повышенная опасность получения травм из-за недостаточного удержания подголовника.

На отзываемых транспортных средствах бесплатно для автовладельцев будет осуществлена замена заднего центрального подголовника.