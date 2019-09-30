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BMW отзывает более 280 автомобилей в России 

Rambler News Service + ещё 6 1 час назад
BMW отзывает более 280 автомобилей в России
Фото: Официальный сайт BMW
ООО «БМВ Русланд Трейдинг», который является официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке, отзывает 287 автомобилей BMW X3 (G20), сообщает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, произведенные с июля по декабрь 2019 года.
«Причиной отзыва транспортных средств является фиксатор центрального заднего подголовника, который может сломаться из-за измененной сварки на опорной штанге подголовника», — сообщили в Росстандарте.
В агентстве отметили, что в случае заднего столкновения существует повышенная опасность получения травм из-за недостаточного удержания подголовника.
На отзываемых транспортных средствах бесплатно для автовладельцев будет осуществлена замена заднего центрального подголовника.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , BMW X3 , BMW
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