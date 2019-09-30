«Шпроты в банке»: в городе на Ямале произошёл транспортный коллапс

Фото стоянки, до отказа забитой затейливо припаркованными автомобилями, появилось в одном из городских сообществ.

На кадрах видно: автомобили настолько близко стоят друг к другу, что сложно представить, как они будут разъезжаться утром.

«П — парковка. Как шпроты в банке», — оставил подпись к фотографии Роман Селин.

Выяснилось, что во дворе дома №49 по улице Зверева в Надыме это — распространенная проблема. «После 7-ми вечера свободное место очень трудно найти», — жалуются жильцы дома.

Впрочем, нехватка парковочных мест — остро стоящий для ямальцев вопрос. Так, накануне в Ноябрьске иномарке разбили булыжником заднее стекло. Местные жители не исключают — это могло произойти из-за занятого водителем чужого места на придомовой территории.

К слову, среди «шпрот в банке» оказалась и печально известная отечественная легковушка, оказавшаяся в центре «пьяного» ДТП, устроенного местным жителем в том же дворе..