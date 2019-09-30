В Пензе пьяный водитель сбил мать с двумя детьми

Пьяный водитель в Пензе сбил мать с двумя маленькими детьми

В Пензенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми, один из которых погиб на месте.

Как сообщает НСН, женщина шла по обочине, когда в нее врезался пьяный водитель. Ее трехлетний сын погиб на месте, грудного младенца госпитализировали без сознания, мать не пострадала. Преступник пытался скрыться с места происшествия.

Тем временем в Белгородской области, по данным сайта Актуальные новости, три человека погибли в ДТП с КамАЗом.