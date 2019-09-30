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Пьяный водитель в Пензе сбил мать с двумя маленькими детьми 

Аргументы Недели 37 минут назад
В Пензе пьяный водитель сбил мать с двумя детьми
Фото: РИА Новости
В Пензенской области легковушка сбила женщину с двумя детьми, один из которых погиб на месте.
Как сообщает НСН, женщина шла по обочине, когда в нее врезался пьяный водитель. Ее трехлетний сын погиб на месте, грудного младенца госпитализировали без сознания, мать не пострадала. Преступник пытался скрыться с места происшествия.
Тем временем в Белгородской области, по данным сайта Актуальные новости, три человека погибли в ДТП с КамАЗом.
Легковой автомобиль выехал на встречку и врезался в КамАЗ. Владелец и две женщины, находившиеся в салоне ВАЗ, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель грузовика и пассажир легковушки, получившие травмы, доставлены в больницу.
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ДТП , Lada
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