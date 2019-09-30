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Сбитая грузовиком врач скорой помощи пришла на вызов к пациенту 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Сбитая грузовиком врач пришла на вызов к пациенту
Фото: РИА Новости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил благодарственное письмо врачу скорой помощи Нине Крикуновой, которую в январе 2019 года по дороге на вызов сбила грузовая «ГАЗелью». Врач получила перелом левого плеча, однако, несмотря на это, направилась на вызов к больному.
Медик обратилась за помощью только после того, как убедилась, что пациент в порядке.
«Я совершенно случайно узнал о Вашем поступке. Искренне захотелось с Вами встретиться, сказать Вам огромное спасибо, потому, что это пример для подражания», — сказал Иван Белозерцев на встрече, состоявшейся в областном правительстве, передает «PenzaNews»
Губернатор поблагодарил Крикунову и подарил ей памятный подарок, отметив, что подобный поступок «нечасто встретишь в наши дни».
«Тогда я и не думала ни о каком поступке, просто это моя обязанность — помогать больным людям. Я человек из прошлого века, нас учили по-другому», — сказала врач.
Ранее в ОНФ рассказали об участившихся случаях нападений на медиков, в особенности на врачей скорой помощи.
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ДТП , Иван Белозерцев , ИА PenzaNews
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