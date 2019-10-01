Смертельное ДТП на «Тавриде»: погибли три человека

Под Феодосией на результате ДТП погибло три человека, пострадали пятеро. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Лада, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем КIA", — сообщили в пресс-службе.

В результате аварии погибло три человека, находившиеся в автомобиле Lada. Пять человек пострадали. В настоящее время сотрудники ГИББД проводят соответствующую проверку.