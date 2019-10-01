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Смертельное ДТП на «Тавриде»: погибли три человека 

РИА Новости Крым + ещё 1 2 часа назад
Смертельное ДТП на «Тавриде»: погибли три человека
Фото: РИА Новости
Под Феодосией на результате ДТП погибло три человека, пострадали пятеро. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Лада, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем КIA", — сообщили в пресс-службе.
В результате аварии погибло три человека, находившиеся в автомобиле Lada. Пять человек пострадали. В настоящее время сотрудники ГИББД проводят соответствующую проверку.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Lada
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