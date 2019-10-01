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Звезда фильма «Живот» погиб в автокатастрофе 

Lenta.ru 2 часа назад
Звезда фильма «Живот» погиб в автокатастрофе
Фото: @louie_rankin
Ямайский актер и музыкант Луи Ранкин скончался в результате ДТП в Канаде. Об этом сообщает TMZ.
Инцидент произошел в провинции Онтарио. В аварию попал автомобиль Ранкина, грузовик и еще одна машина. О других пострадавших не сообщается.
Луи Ранкин получил музыкальную премию «Грэмми» за композицию Typewriter в 1992 году. Он снялся в таких фильмах, как «Стрельба» и «Живот». На съемках в последнем артист познакомился с рэпером Nas, а впоследствии появился в музыкальном видео хип-хоп-исполнителя на трек Nas Album Done, записанном совместно с DJ Khaled.
15 сентября стало известно, что художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом. Авария произошла в Тосненском районе Ленинградской области.
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