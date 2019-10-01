В Пермском крае пьяный водитель без прав сбил велосипедиста

Сотрудниками отдела полиции города Александровск Пермского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Предварительно установлено, что 30 сетября около 16 часов в поселке Всеволодо-Вильва у дома по улице Гагарина житель поселка Карьер Известняк 1962 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21213, совершил наезд на велосипедиста 1960 года рождения.

Велосипедист двигался по левой обочине во встречном направлении. Пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель с места автоаварии скрылся, но был вскоре задержан с признаками алкогольного опьянения. Проведенная процедура освидетельствования показала результат 1,17 мг/л.

Кроме этого, выяснилось, что гражданин не имеет водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. Подозреваемому выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.