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Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД 

Lenta.ru + ещё 19 4 часа назад
«Насрать на вас»: Боярский припарковался на «встречке»
Фото: РИА Новости
Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает «Фонтанка».
Его Mercedes заметили припаркованным на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Санкт-Петербурге. Как рассказали жители города, автомобиль выехал с Большой Конюшенной улицы и после разворота припарковался на Невском «против шерсти». Очевидцы начали снимать происходящее и публиковать снимки в соцсетях. На один из кадров попал и сам Боярский, который отходил от своей машины.
Сотрудники издания решили связаться с актером, чтобы уточнить подробности инцидента. Тот подтвердил, что является владельцем Mercedes, однако добавил, что по этому участку не проезжал.
«А что вы меня допрашиваете? Вы что, мой папа, мама? Кто вы мне? Да мне насрать на вас», — выругался Боярский после вопросов журналистов.
В августе артист прокомментировал информацию о том, что Санкт-Петербург оказался лидером среди регионов России по числу пациентов с впервые в жизни выявленными психическими расстройствами. «Если бы не было психов, не было бы искусства. Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть», —заявил Боярский. При этом он отметил, что подобные подсчеты бессмысленны и глупы.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Михаил Боярский
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