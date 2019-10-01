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В Москве трое пострадали в результате столкновения двух трамваев 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
В Москве пострадали люди из-за столкновения трамваев
Фото: РИА Новости
Два трамвая столкнулись на востоке Москвы, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"На Ростокинском проезде, 13, столкнулись два трамвая, предварительно, три пострадавших", — рассказали в пресс-службе.
Причины ДТП устанавливаются.
В свою очередь пресс-служба "Мосгортранса" уточняет, что столкнулись трамваи №11 и №25, которые следовали в попутном направлении.
"В результате случившегося ушибы получили водитель одного из трамваев и двое пассажиров, серьезных травм нет", — сказали в пресс-службе.
"Мосгортранс" отмечает, что движение трамваев по Ростокинскому проезду восстановлено.
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ДТП , ГИБДД , РИА Новости
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