В Москве пострадали люди из-за столкновения трамваев

В Москве трое пострадали в результате столкновения двух трамваев

Два трамвая столкнулись на востоке Москвы, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД "На Ростокинском проезде, 13, столкнулись два трамвая, предварительно, три пострадавших", — рассказали в пресс-службе. Причины ДТП устанавливаются. В свою очередь пресс-служба "Мосгортранса" уточняет, что столкнулись трамваи №11 и №25, которые следовали в попутном направлении. "В результате случившегося ушибы получили водитель одного из трамваев и двое пассажиров, серьезных травм нет", — сказали в пресс-службе. "Мосгортранс" отмечает, что движение трамваев по Ростокинскому проезду восстановлено.

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