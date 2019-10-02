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Число погибших в ДТП с автобусом в Перу возросло до 23 

RT на русском + ещё 11 3 часа назад
Число погибших в ДТП с автобусом в Перу возросло
Фото: РИА Новости
При падении автобуса в пропасть в провинции Киспиканчи на юге Перу погибли не менее 23 человек, ещё 30 пострадали, сообщили в местном Управлении по контролю за наземным пассажирским и грузовым транспортом.
«По словам сотрудников управления, которые находятся на месте, погибли 23 человека. Кроме того, согласно информации полиции, 30 человек пострадали», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Пострадавшие доставлены в больницы ближайших городов.
Ранее сообщалось о десяти погибших.
Автобус упал в пропасть с высоты 100 метров.
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