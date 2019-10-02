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Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии 

News.ru + ещё 9 7 часов назад
Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Якутии в аварии с участием микроавтобуса пострадали девять человек. ДТП произошло на 158-м км федеральной трассы «Вилюй».
По данным ТАСС, на трассе микроавтобус с пассажирами опрокинулся, после чего загорелся. В результате аварии пострадали девять человек.
Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Как ранее писал News.ru, на востоке Москвы столкнулись два трамвая. В результате инцидента пострадали шесть человек. ЧП произошло в районе Ростокинского проезда вечером во вторник, 1 октября.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Аварии на трассах
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