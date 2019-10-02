Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В Якутии в аварии с участием микроавтобуса пострадали девять человек. ДТП произошло на 158-м км федеральной трассы «Вилюй».

По данным ТАСС, на трассе микроавтобус с пассажирами опрокинулся, после чего загорелся. В результате аварии пострадали девять человек.

Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как ранее писал News.ru, на востоке Москвы столкнулись два трамвая. В результате инцидента пострадали шесть человек. ЧП произошло в районе Ростокинского проезда вечером во вторник, 1 октября.