Сбежавшему с места ДТП футболисту заплатят миллионы

Смолов получит миллионы рублей за разбитую им иномарку

Форвард сборной России Федор Смолов выиграл суд у своей страховой компании. Футболист получил почти 6 млн рублей за иномарку, разбитую им в Краснодаре в августе 2018 года.

1 октября Никулинский суд Москвы рассмотрел иск нападающего московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федора Смолова, пожаловавшегося на свою страховую компанию. 29-летний форвард требовал отсудить у страховщиков 7,5 млн рублей за автомобиль, который он разбил еще 1 августа прошлого года. Тогда компания отказала футболисту в выплате средств по договору КАСКО.

В итоге суд принял решение удовлетворить требование Смолова и обязал страховую компанию выплатить 6 млн рублей. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным издания, в данную сумму входит оплата ремонта транспортного средства — 4 млн рублей, — а также утрата самого автомобиля (1 млн рублей), неустойка (124,5 рублей тысячи), штраф (300 тысяч рублей), государственные пошлины (33,4 тысячи рублей).

Само происшествие произошло еще в 2018 году в Краснодаре, когда Смолов выступал за местный одноименный клуб, на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой. Футболист не справился с управлением автомобиля и врезался в несколько секций дорожного ограждения. В результате иномарка, стоимость которой оценивается почти в 9 млн рублей, была серьезно повреждена, сам же футболист травм не получил. При этом сам Смолов с места ДТП скрылся. По его словам, он испугался того, что страховая компания откажет ему в выплатах компенсаций из-за просроченных водительских прав.

«В остальном все было нормально, машина была застрахована», — признался футболист в блоге Ксении Собчак на Youtube.

Примечательно, что этих самых прав Октябрьский районный суд Краснодара футболиста решил. В отношении водителя были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Кроме того, Смолову пришлось возместить ущерб за повреждение городских ограждений, который был оценен в 58 тысяч рублей. Сам же форвард на слушание не явился — в тот период он «отсутствовал по командировке» и вел переговоры по подписанию контракта с «Локомотивом».

«Суд постановил лишить Смолова Федора Михайловича права управления транспортным средством на 1 год»,

— приводит слова судьи ТАСС.

Так, футболист был признан виновным в нарушении статьи 12.27 КоАП РФ — за оставление места ДТП. Судья назвал смягчающим обстоятельством то, что Смолов признал свою вину. Повезло игроку и в «Краснодаре»: несмотря на желание руководства клуба продать футболиста, «быки» санкций по отношению к нему не применили.

«После аварии никаких санкций по отношению к Смолову мы применять не будем. Аварий бывает много на дорогах. Попадет в нее любой другой, никто не обратит внимание, а тут человек публичный. Многие за рулем ездят, и каждый может попасть в ДТП. Нужно отметить, что на игру футболиста. Он ходил на все тренировки, работал в полном объеме», — сказал Олег Фоменко, занимавший на тот момент пост главного тренера «Краснодара».

Что касается Смолова, то в тот период настроения общественности по отношению к нападающему были в большинстве негативными. Футболист в составе сборной России на чемпионате мира — 2018 принял участие во всех пяти матчах, но провел лишь одну игру с первых минут, не отличившись при этом результативными действиями. Особенно болельщики запомнили то, как Смолов не реализовал один из решающих ударов в серии послематчевых пенальти в четвертьфинальной встрече мундиаля с командой Хорватии, когда форвард неудачно пробил «паненкой».

По мнению Михаила Федорова, отца Федора, именно этот промах стал причиной произошедшей в Краснодаре аварии.

«Для меня важнее, чтобы с Федором никаких последствий не было. Не знаю даже, кто с ним в машине был. Мне важно, чтобы он был жив и здоров, а остальное не так все страшно. Подробностей не расспрашивал. Конечно, он под впечатлением от произошедшего. Переживает сильно. Это не первая причина для переживания у него за последние два-три месяца. Бывает такое, такая полоса. Федор не справился с давлением на чемпионате мира, и, как следствие, все остальное… Авария — это конечная точка», — сказал Михаил Смолов в интервью «Пятому каналу».

9 августа 2018 года Федор Смолов перешел из «Краснодара» в московский «Локомотив». В составе «железнодорожников» 29-летний нападающий на данный момент провел 41 матч, в которых забил 11 мячей и сделал шесть голевых передач, также выиграв с красно-зелеными Кубок и Суперкубок России.