«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского

Актер Михаил Боярский мог припарковаться на встречной полосе из-за плохого самочувствия. Такое предположение высказала фармацевт из Санкт-Петербурга Зоя Марковцева телеканалу «Звезда».

Она рассказала, что в воскресенье Боярский заходил в аптеку «в плохом состоянии» и покупал лекарства для сердечников.

«Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты «Конкор», препарат, понижающий пульс, и свое постоянное лекарство», — сказала Марковцева.

По словам фармацевта, Боярский мог припарковаться в неположенном месте, поскольку ему требовалось срочно купить лекарство.

Ранее в интернете появились фото и видео, на которых человек, похожий на Михаила Боярского, выходит из автомобиля Mercedes, припаркованного на встречной полосе на пересечении Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта в Санкт-Петербурге.