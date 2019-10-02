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«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского 

Рамблер 38 минут назад
Актер Михаил Боярский мог припарковаться на встречной полосе из-за плохого самочувствия. Такое предположение высказала фармацевт из Санкт-Петербурга Зоя Марковцева телеканалу «Звезда».
Она рассказала, что в воскресенье Боярский заходил в аптеку «в плохом состоянии» и покупал лекарства для сердечников.
«Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты «Конкор», препарат, понижающий пульс, и свое постоянное лекарство», — сказала Марковцева.
По словам фармацевта, Боярский мог припарковаться в неположенном месте, поскольку ему требовалось срочно купить лекарство.
Ранее в интернете появились фото и видео, на которых человек, похожий на Михаила Боярского, выходит из автомобиля Mercedes, припаркованного на встречной полосе на пересечении Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта в Санкт-Петербурге.
ДТП , Видео , Михаил Боярский , ТК "Звезда"
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