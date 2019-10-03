Легковушка врезалась в поезд в Красноярском крае

В Красноярском крае водитель иномарки врезался в грузовой поезд и погиб

Водитель легковушки погиб в результате столкновения с товарным поездом на переезде в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД

По его данным инцидент произошел в четверг ночью в поселке Новохайский Богучанского района.

"Водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, будучи не пристегнутым ремнем безопасности, выехал на запрещающий сигнал светофора, регулирующего движение на железнодорожном переезде, в результате чего допустил столкновение с железнодорожным составом, состоящим из 11 грузовых вагонов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель легковушки скончался от полученных травм по пути в больницу.