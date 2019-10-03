В темноте не видно: в Омске выросло число ДТП с пешеходами

В темноте не видно. В Омске резко выросло число ДТП с пешеходами

С наступлением осени, с сокращением продолжительности светового дня и началом учебного года в Омске резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. С начала года произошло более полутора тысяч ДТП, погибли 49 человек, из которых 29 — пешеходы.

Такую неутешительную статистику привёл начальник отдела ГИБДД УМВД Росси по городу Омску Андрей Миллер на прошедшей сегодня, 3 октября, встрече с журналистами в городском пресс-клубе. Он отметил, что особую озабоченность в части дорожно-транспортного травматизма вызывает участие в ДТП детей.

«Традиционно сентябрь, октябрь и ноябрь — это одни из самых аварийных месяцев в году. Меняются погодные условия, ухудшается видимость на дороге, совершается больше ДТП, погибших и травмированных больше в эти месяцы. 31% от всех ДТП это наезды на пешеходов, в 42% пешеходов сбивают на пешеходных переходах. Из 29 погибших пешеходов в этом году 10 были сбиты на пешеходных переходах», — рассказал Андрей Миллер.

Именно потому, что пешеходы являются самыми незащищёнными участниками дорожного движения, специалисты призывают позаботиться о собственной безопасности на дороге. Важно соблюдать правила дорожного движения, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам. При этом даже на «зебре» важно убедиться, что водители останавливают своё транспортное средство и только после этого выходить на проезжую часть.

В осенний период водители сталкиваются с серьёзной проблемой — пешеходы на дороге зачастую попросту не видны. Высок риск ДТП особенно, если пешеход пересекает проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу или вовсе в неустановленном месте. Обозначить себя на дороге и, что особо важно, своих детей, можно с помощью светоотражающих элементов. Они сегодня представлены в омских магазинах в большом ассортименте. Это могут быть брелоки, значки, наклейки, всевозможные пришивные ленты и т.д.

Наличие таких элементов на одежде значительно увеличивает видимость пешехода на дороге: при ближнем свете фар человек становится виден в темное время на расстоянии 150 метров, а при дальнем — на 300 метров.

Регулируемый пешеходный переход представляет пешеходам наиболее безопасное пересечение проезжей части. Но наличие светофора не может защитить человека на 100%.