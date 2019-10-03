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В темноте не видно. В Омске резко выросло число ДТП с пешеходами 

АиФ-Омск + ещё 1 4 часа назад
В темноте не видно: в Омске выросло число ДТП с пешеходами
Фото: РИА Новости
С наступлением осени, с сокращением продолжительности светового дня и началом учебного года в Омске резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. С начала года произошло более полутора тысяч ДТП, погибли 49 человек, из которых 29 — пешеходы.
Такую неутешительную статистику привёл начальник отдела ГИБДД УМВД Росси по городу Омску Андрей Миллер на прошедшей сегодня, 3 октября, встрече с журналистами в городском пресс-клубе. Он отметил, что особую озабоченность в части дорожно-транспортного травматизма вызывает участие в ДТП детей.
«Традиционно сентябрь, октябрь и ноябрь — это одни из самых аварийных месяцев в году. Меняются погодные условия, ухудшается видимость на дороге, совершается больше ДТП, погибших и травмированных больше в эти месяцы. 31% от всех ДТП это наезды на пешеходов, в 42% пешеходов сбивают на пешеходных переходах. Из 29 погибших пешеходов в этом году 10 были сбиты на пешеходных переходах», — рассказал Андрей Миллер.
Именно потому, что пешеходы являются самыми незащищёнными участниками дорожного движения, специалисты призывают позаботиться о собственной безопасности на дороге. Важно соблюдать правила дорожного движения, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам. При этом даже на «зебре» важно убедиться, что водители останавливают своё транспортное средство и только после этого выходить на проезжую часть.
В осенний период водители сталкиваются с серьёзной проблемой — пешеходы на дороге зачастую попросту не видны. Высок риск ДТП особенно, если пешеход пересекает проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу или вовсе в неустановленном месте. Обозначить себя на дороге и, что особо важно, своих детей, можно с помощью светоотражающих элементов. Они сегодня представлены в омских магазинах в большом ассортименте. Это могут быть брелоки, значки, наклейки, всевозможные пришивные ленты и т.д.
Наличие таких элементов на одежде значительно увеличивает видимость пешехода на дороге: при ближнем свете фар человек становится виден в темное время на расстоянии 150 метров, а при дальнем — на 300 метров.
Регулируемый пешеходный переход представляет пешеходам наиболее безопасное пересечение проезжей части. Но наличие светофора не может защитить человека на 100%.
«Не должен молодой человек или девушка с наушниками в ушах, с капюшоном на голове, не глядя по сторонам переходить дорогу, предполагая, что они защищены светофором. Нельзя не учитывать особенность движения транспортных средств. Не секрет, что высокая скорость движения предполагает увеличение длины тормозного пути. Так, при движении 60 км/ час длина тормозного пути легкового автомобиля составляет на сухой чистой поверхности 24 метра. А если машина едет со скоростью 80 км/час, то 42 метра. 18 метров чьей-то жизни или здоровья… Пешеходы должны понимать меру своей ответственности перед собой и своими близкими», — призвал к сознательности омичей замдиректора депатрамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец.
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ДТП , Андрей Миллер , Вадим Кормилец , ГИБДД
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