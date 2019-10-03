Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прокурор Парижа подтвердил гибель четырех человек во время нападения на префектуру 

ТАСС + ещё 29 1 час назад
Прокурор Парижа подтвердил гибель четырех человек во время нападения на префектуру
Фото: RT на русском
ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил, что во время произошедшего в четверг нападения в префектуре столичной полиции погибли женщина и трое мужчин. Соответствующее заявление он сделал в четверг в ходе краткой пресс-конференции.
"Мы можем подтвердить гибель четырех сотрудников префектуры из департаментов разведки и безопасности территорий, — отметил он. — Погибли женщина и трое мужчин".
В четверг административный сотрудник префектуры полиции напал с ножом на своих коллег. Он был застрелен во дворе ведомства.
Надышался «веселящим газом» и сбил 5 человек
ТАСС: последние новости
Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье Похожий на Боярского мужчина припарковал Mercedes на встречной полосе в центре Петербурга Похожий на Боярского мужчина припарковал Mercedes на встречной полосе в центре Петербурга Бетономешалка опрокинулась в результате ДТП трех грузовиков на МКАД Бетономешалка опрокинулась в результате ДТП трех грузовиков на МКАД
ДТП , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В темноте не видно: в Омске выросло число ДТП с пешеходами
В темноте не видно: в Омске выросло число ДТП с пешеходами
В Курсе произошло масштабное ДТП
В Курсе произошло масштабное ДТП
Гаишникам запретили снимать тонировку «на месте»
Гаишникам запретили снимать тонировку «на месте»
Топ-менеджера вытащили из салона автомобиля кувалдой
Топ-менеджера вытащили из салона автомобиля кувалдой3
Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
00:12
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
ДТП
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение