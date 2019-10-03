В Курсе произошло масштабное ДТП

В масштабном ДТП в Курске пострадали люди

Скрип тормозов, громкий стук и скрежет металла с одновременно бьющимся стеклом — очевидцев массового дорожного инцидента, случившегося сегодня днём на улице Республиканской напротив дома № 53 было немало.

Столкнулись инормарки: кроссовер КИА и два « ШЕВРОЛЕ ». Теперь автоинспекторы пытаются восстановить картину произошедшего.

Согласно рассказам одних потерпевших, «такси остановилось, стояло на месте, моя мама сидела сзади. Летели пьяные ***, врезались в другую машину и отлетели в такси. Маму увезли на скорой. На ноги не встает, сломана рука».

Со стороны это выглядело так — ехавшая на приличной скорости машина зацепила стоявшую на перекрестке машину и уже рикошетом отлетела на такси. Эти свидетели также полагают, что водитель был нетрезв.

В общей сложности пострадало минимум три человека, по поводу состояния алкогольного опьянения одного из участников пока официальной информации нет.