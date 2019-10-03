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В масштабном ДТП в Курске пострадали люди 

КурскТВ 3 часа назад
В Курсе произошло масштабное ДТП
Фото: РИА Новости
Скрип тормозов, громкий стук и скрежет металла с одновременно бьющимся стеклом — очевидцев массового дорожного инцидента, случившегося сегодня днём на улице Республиканской напротив дома № 53 было немало.
Столкнулись инормарки: кроссовер КИА и два «ШЕВРОЛЕ». Теперь автоинспекторы пытаются восстановить картину произошедшего.
Согласно рассказам одних потерпевших, «такси остановилось, стояло на месте, моя мама сидела сзади. Летели пьяные ***, врезались в другую машину и отлетели в такси. Маму увезли на скорой. На ноги не встает, сломана рука».
Со стороны это выглядело так — ехавшая на приличной скорости машина зацепила стоявшую на перекрестке машину и уже рикошетом отлетела на такси. Эти свидетели также полагают, что водитель был нетрезв.
В общей сложности пострадало минимум три человека, по поводу состояния алкогольного опьянения одного из участников пока официальной информации нет.
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ДТП , Chevrolet , Kia , ГИБДД
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