Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного «мажора» на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС , и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовало настолько решительно — и насколько это оправданно?

Сотрудники ГАИ задержали сына вице-президента МТС Руслана Ибрагимова по имени Алан. История чем-то напоминает прошлые задержания «мажоров» на дорогих иномарках: трехчасовая погоня, подозрение в наркотическом опьянении, найденное в машине оружие.

Но есть одно принципиальное отличие. Алана Ибрагимова задерживали жестко и даже грубо — сотрудник ГАИ молотом разбил окно, после чего сотрудники выволокли водителя и пассажира из машины, уложили лицом в асфальт, пинками заставили раздвинуть ноги. Активно матерясь, требовали признаться в том, что у них есть с собой что-то запрещенное.

Пассажир молчал, а вот Ибрагимов, действительно, выглядел неадекватно, постоянно извиняясь перед всеми, включая отсутствующего отца. Издание Life.Ru публикует впечатления женщины, на глазах которой сотрудники ГАИ вскрывали машину, с Ибрагимовым и его попутчиком:

«Один спал на пассажирском сиденье ничком, другой тупо смотрел в одну точку».

По мнению руководителя юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов Равиля Ахметжанова, действия полицейских по отношению к водителю выглядят вполне оправданными.

«В том, что Алана Ибрагимова вытащили из машины с использованием кувалды, я ничего противоправного не вижу. То же самое касается наручников. Предполагаемого правонарушителя предупредили, ему сообщили, что надо выйти из автомобиля. В данном случае сотрудник полиции обладает определенными правами. Да, задержанному был нанесен вред, связанный с исполнением служебных обязанностей сотрудниками ДПС, но нанесен в пределах необходимого. Этот вред подлежит возмещению в случае соответствующего решения суда. Требования полицейских надо выполнять», — заявил Ахметжанов в интервью газете ВЗГЛЯД.

При этом он считает категорически неправильным столь же жесткие действия по отношению к пассажиру автомобиля.

«Причем тут пассажир? А если бы речь шла о похищении водителем человека? Или водитель мог везти пассажира, нуждающегося в срочной медицинской помощи, беременную женщину и так далее?», — спрашивает юрист.

Если же сотрудники ДПС предполагали, что пассажир вооружен, что он угрожает водителю или опасен по каким-либо другим параметрам — тогда необходимо вызвать СОБР или ОМОН, отмечает он.

«Почему решили захватывать самостоятельно? Вытащили, вытряхнули человека из машины, бросили на землю. Это все равно, если при захвате условного водителя автобуса укладывали бы на асфальт в наручниках всех остальных пассажиров. Или представьте, вы едете с женой в такси. Сотрудники ДПС задерживают таксиста. А заодно и вас с супругой вытряхивают на асфальт. Странно было бы, правда? То же самое и здесь. Такие действия сотрудников ДПС нуждаются в объяснениях», — полагает Ахметжанов.

Официальную информацию от ГАИ публикует ТАСС:

«На законные требования выйти из машины и предоставить документы граждане не реагировали. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось разбить стекло иномарки и таким образом извлечь нарушителя из машины. В ходе досмотра в багажнике иномарки были обнаружены несколько комплектов номерных знаков. Также установлено, что в момент остановки транспортного средства на нем были установлены подложные государственные регистрационные знаки», — говорится в сообщении.

В отношении Ибрагимова составлены шесть административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" (ст. 264.1) УК РФ. По данным РЕН ТВ, у Ибрагимова-младшего «в активе» более 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тыс. рублей.

Последняя запись в Инстраграме Алана Ибрагимова — фото той самой БМВ , которую вскрыли кувалдой гаишники, с подписью «Портит людей не бедность или богатство, а зависть и жадность». Подобных «люксовых» фото с соответствующими псевдоглубокомысленными подписями в Инстаграме молодого человека много. « Ауди » А7 сопровождается текстом «Честность и верность это дорогой подарок, которого от дешевых людей не стоит ожидать», « Мерседес Гелндеваген» — «Не ленитесь. Только тогда у вас будет все, о чем вы мечтаете», и только « Порше » обошлось без букв, только изображение сердечка. В целом только одного Инстаграма вполне достаточно для того, чтобы поставить диагноз «мажор», но это в нашей стране не преступление.

Езда на автомобиле в состоянии наркотического опьянения тоже сама по себе преступлением не является, это административное правонарушение. Уголовная ответственность наступает только в случае ДТП с последствиями. Возможно, именно поэтому мажоры продолжают и продолжают носиться по Москве и другим городам в состоянии разнообразного опьянения. Во-первых, надеются не попасться. А во-вторых, понимают, что даже если попадутся, то никаких серьезных последствий не будет — ну, оштрафуют, ну лишат прав, но можно же ездить и без прав, главное еще раз не попасться.

Судя по той жесткости, с которой сотрудники ГАИ задерживали Алана Ибрагимова и его пассажира, правоохранительным органам надоела эта безнаказанность, и они добавили к вероятным последствиям максимально суровое задержание.

Несмотря на нелюбовь общества к «мажорам» на дорогих иномарках, вряд ли граждане однозначно одобрят поведение сотрудников ГАИ. Мат и грубость, причем не только по отношению к водителю, но и к пассажиру, выглядят чрезмерными и неоправданными.

Возможно, законодателям есть смысл задуматься о дальнейшем ужесточении наказания за регулярные нарушения правил дорожного движения и за неподчинение сотрудникам ГАИ. В США голливудские звезды регулярно подвергаются реальным арестам и серьезным денежным штрафам за пьяную езду.

Желание правоохранителей жестко зафиксировать явно неадекватного водителя тоже вполне объяснимо. А вот материться — это однозначно излишне, и, кроме того, тоже является административным правонарушением. Так кому же показывать пример скрупулезного соблюдения закона и безусловной вежливости, как не правоохранительным органам?