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Смертность в результате ДТП в России за 8 лет сократилась в два раза 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Смертность от ДТП сократилась в России вдвое
Фото: РИА Новости
Показатели смертности в результате дорожно-транспортных происшествий за последние восемь лет сократились в России вдвое, сообщил начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников на проходящем в Баку субрегиональном семинаре по развитию потенциала в сфере безопасности дорожного движения для стран Северной и Центральной Азии.
Мероприятие проводится секретариатом Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) совместно с министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.
В работе семинара принимают участие представители Азербайджана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также эксперты ЭСКАТО. Они обменялись опытом по устранению двух основных причин смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий: превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии.
Сохраняя жизни и здоровье
Михаил Черников сообщил, что сегодня в России предпринимаются серьезные шаги для повышения безопасности дорожного движения.
"На высшем политическом уровне последовательно принимаются меры по повышению защищенности участников дорожного движения от ДТП и их последствий", — подчеркнул глава российской Госавтоинспекции.
По его словам, благодаря принимаемым мерам в стране отмечается устойчивая тенденция к снижению аварийности.
"Наиболее заметного прогресса удалось добиться в сохранении жизни и здоровья уязвимых участников движения: среди несовершеннолетних количество погибших снизилось на треть, пешеходов — более чем на 40%. Подчеркну, что эти результаты были получены в условиях интенсивного роста парка транспортных средств, который за тот же период времени увеличился на 20%", — заявил Черников.
Начальник ГУОБДД МВД России рассказал, что достичь подобных результатов помогла реализация федеральных целевых программ "Повышение безопасности дорожного движения" на периоды с 2006 по 2012 годы и с 2013 по 2020 годы. На сегодняшний день основу государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и ее приоритеты закрепляют национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и Стратегия безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы, сообщил Михаил Черников.
В центре внимания этих документов — формирование культуры поведения участников дорожного движения и должного уровня правосознания, повышение защищенности от ДТП и их последствий детей и пешеходов, а также развитие системы оказания помощи пострадавшим.
Пьяным однозначно не место за рулем
В свою очередь, выступивший на семинаре начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин перечислил меры, принятые государством для предотвращения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
"Для борьбы с этим правонарушением используются принципы комплексного воздействия, направленные на совершенствование законодательства, правоприменительной практики и профилактики", — подчеркнул Дмитрий Митрошин.
По его словам в России введены уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и жесткий запрет на любое употребление алкоголя; проводится обязательное освидетельствование на состояние опьянения вне зависимости от наличия признаков опьянения всех участников ДТП с пострадавшими; ужесточена административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения; запрещена продажи алкогольных напитков в ночное время и на объектах придорожного сервиса.
Член Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Российской Федерации, президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре рассказала о проводимой в стране социальной программе "Детство без опасности", призванной обучить родителей правилам безопасной перевозки детей-пассажиров. Планируется, что к 2021 году в проекте будет задействовано 100 российских городов. Программа оказывает фундаментальное влияние на формирование правильной модели поведения участников дорожного движения.
"О важности правильного выбора скоростного режима с учётом дорожной ситуации и окружающих условий, а также о необходимости соблюдения установленных скоростных ограничений водителям напоминает проводимая в России широкомасштабная социальная кампания "Однозначно". В рамках кампании разработан комплекс рекламно-просветительских мероприятий, охватывающий практически все группы населения", — отметила Наталья Агре.
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Комментарии3
ДТП , Дмитрий Митрошин , Наталья Агре , Михаил Черников , ООН , Минтранс РФ , ГИБДД , МВД
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