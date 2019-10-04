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На трассе «Таврида» два человека погибли в ДТП с тремя машинами 

РИА Новости + ещё 5 8 часов назад
На трассе «Таврида» два человека погибли в ДТП
Фото: РИА Новости
Дорожная авария с участием трех машин на трассе "Таврида" унесла жизни двух человек, ещё трое пострадали, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"По предварительным данным, водитель грузовика Renault Magnum, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Белогорска, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "Газель" и двигавшимся за ним автомобилем Chevrolet", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате ДТП в Белогорском районе погибли водители Renault и Chevrolet, пострадали два пассажира легкового автомобиля и водитель "Газели".
Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
Сотрудниками МВД начата проверка.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Chevrolet , Renault , МВД
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