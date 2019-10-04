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7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW 

Рамблер 43 минуты назад
Участник необычного ДТП записал видео с его виновником. Им оказалась водитель BMW, который вместе с другом и щенком отправился прокатиться по сельской трассе. Водителю всего семь лет, он позаимствовал ключи от авто у отца. Его товарищу ещё меньше. Юный автолюбитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, водитель которого и доставил рыдающего нарушителя домой. К счастью, в ДТП никто не пострадал, но иномарка получила повреждения.
ДТП , Видео , BMW
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