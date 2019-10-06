Авария с грузовиками попала на видео

ДТП с тремя грузовиками на МКАД попало на видео

Авария произошла в минувшую среду на 43-м километре кольцевой дороги.

Крупное ДТП, участниками которого стали три грузовых автомобиля, произошло 2 октября на внутренней стороне 43-го километра МКАД. Об этом сообщили «Звезде» в ГИБДД Москвы. Видео момента аварии появилось в Сети накануне.

Из-за проблем с колесом водитель камаза остановился на обочине, на помощь ему пришел дальнобойщик на таком же камазе. Пока водители занимались устранением причин, в них влетела фура MAN.

Водитель фуры был госпитализирован в тяжелом состоянии.