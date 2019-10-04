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Устроившему ДТП на Можайке чеченцу вынесли приговор 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Устроившему ДТП на Можайке чеченцу вынесли приговор
Фото: grozny.tv
Кунцевский суд Москвы приговорил жителя Чечни Муслима Джамбекова к 2,5 годам колонии из-за ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе в Москве. Об этом сообщает «Лента.ру».
Суд также лишил Джамбекова водительских прав на 2,5 года и постановил выплатить потерпевшей стороне 1,3 млн рублей.
Обвинение запрашивало для Джамбекова 4 года лишения свободы. При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимого двух малолетних детей и беременной жены.
Виновного в смертельном ДТП на Можайском шоссе чеченца арестовали
Напомним, ДТП, виновником которого стал Джамбеков, произошло в марте 2019 года. Он управлял автомобилем Mercedes-Benz Gelandewagen и врезался в «Ниву», где находилась семья из трех человек. В результате столкновения погибли женщина и ребенок, глава семьи попал в больницу. Сам Джамбеков скрылся с места аварии и уехал в Чечню. Позже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал его сдаться, иначе он станет изгоем для своего народа.
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