Устроившему ДТП на Можайке чеченцу вынесли приговор

Кунцевский суд Москвы приговорил жителя Чечни Муслима Джамбекова к 2,5 годам колонии из-за ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе в Москве. Об этом сообщает «Лента.ру».

Суд также лишил Джамбекова водительских прав на 2,5 года и постановил выплатить потерпевшей стороне 1,3 млн рублей.

Обвинение запрашивало для Джамбекова 4 года лишения свободы. При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимого двух малолетних детей и беременной жены.

Напомним, ДТП, виновником которого стал Джамбеков, произошло в марте 2019 года. Он управлял автомобилем Mercedes-Benz Gelandewagen и врезался в «Ниву», где находилась семья из трех человек. В результате столкновения погибли женщина и ребенок, глава семьи попал в больницу. Сам Джамбеков скрылся с места аварии и уехал в Чечню. Позже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал его сдаться, иначе он станет изгоем для своего народа.