В Петербурге автокран упал в реку

Автокран упал в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в субботу около 7.00 мск на набережной реки Фонтанки.

"По предварительной информации, 5 октября около 7.00 в Петербурге по адресу: набережная реки Фонтанки 44, водитель автокрана, выйдя поправить зеркало, не поставил автомобиль на ручной тормоз, в результате произошло его падение в воду. В результате ДТП никто не пострадал", — говорится в сообщении.

По этому факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что в настоящее время спасатели занимаются организацией доставки техники для подъема упавшего автокрана.