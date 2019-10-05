В Петербурге автокран упал в реку 

Автокран упал в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в субботу около 7.00 мск на набережной реки Фонтанки.
"По предварительной информации, 5 октября около 7.00 в Петербурге по адресу: набережная реки Фонтанки 44, водитель автокрана, выйдя поправить зеркало, не поставил автомобиль на ручной тормоз, в результате произошло его падение в воду. В результате ДТП никто не пострадал", — говорится в сообщении.
По этому факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что в настоящее время спасатели занимаются организацией доставки техники для подъема упавшего автокрана.