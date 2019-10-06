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Пьяный российский депутат сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся 

Lenta.ru + ещё 3 6 октября 2019
Пьяный депутат сбил ребенка на зебре и скрылся
Фото: ТАСС
Депутат Новороссийской городской думы Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Авария произошла 4 октября. Отмечается, что в момент ДТП народный избранник находился пьяным за рулем автомобиля Range Rover.
По данным телеканала, виновник ДТП был задержан. Против него возбудили дело по двум статьям: оставление места аварии и управление автомобилем в нетрезвом виде.
В сентябре в городе Губкине Белгородской области депутат местной областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОКа) Олег Михайлов сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали, предположительно, с переломом бедра и повреждением плеча. Согласно результатам экспертизы, Михайлов был трезв. Он выразил готовность оказать полное содействие правоохранительным органам в расследовании обстоятельств инцидента и помочь в лечении пострадавшего подростка.
Пьяный депутат катался на авто и размышлял о России
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Комментарии14
ДТП , Rover , Land Rover , Олег Михайлов , Лебединский гок , МВД
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