Пьяный депутат сбил ребенка на зебре и скрылся

Пьяный российский депутат сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

Депутат Новороссийской городской думы Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла 4 октября. Отмечается, что в момент ДТП народный избранник находился пьяным за рулем автомобиля Range Rover

По данным телеканала, виновник ДТП был задержан. Против него возбудили дело по двум статьям: оставление места аварии и управление автомобилем в нетрезвом виде.