Автобус с иностранцами опрокинулся в Якутии

В Якутии на автодороге «Лена» опрокинулся пассажирский микроавтобус с 11 пассажирами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД МВД по республике.

Инцидент произошел в субботу, 5 октября, в 20.40 по местному времени.

По данным ГИБДД, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и машина съехала в кювет и опрокинулась. Отмечается, что во время ДТП шел снег и на дороге был снежный накат.

В результате аварии получили различные травмы шесть человек, среди них есть три гражданина Китая.

"Детей среди пострадавших нет", — уточнили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе М-3 «Украина» погибли восемь человек, включая шесть иностранцев.