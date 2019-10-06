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Автобус с иностранцами опрокинулся в Якутии 

Газета.Ru + ещё 12 6 октября 2019
Автобус с иностранцами опрокинулся в Якутии
Фото: Depositphotos
В Якутии на автодороге «Лена» опрокинулся пассажирский микроавтобус с 11 пассажирами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД МВД по республике.
Инцидент произошел в субботу, 5 октября, в 20.40 по местному времени.
По данным ГИБДД, водитель микроавтобуса не справился с управлением, и машина съехала в кювет и опрокинулась. Отмечается, что во время ДТП шел снег и на дороге был снежный накат.
В результате аварии получили различные травмы шесть человек, среди них есть три гражданина Китая.
"Детей среди пострадавших нет", — уточнили в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе М-3 «Украина» погибли восемь человек, включая шесть иностранцев.
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ДТП , ГИБДД , РИА Новости
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