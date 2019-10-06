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Автобус с туристами перевернулся в российском городе 

Lenta.ru + ещё 34 6 октября 2019
Автобус с туристами перевернулся в России
Фото: Телеграм канал Hue
Туристический автобус опрокинулся на трассе под Нижним Новгородом. Об этом сообщил информированный источник, передает в воскресенье, 6 октября, «Интерфакс».
По его словам, в транспортном средстве находились порядка 20 пассажиров. Источник рассказал, что авария, предположительно, произошла в результате того, что водитель автобуса не справился с управлением, и машина завалилась на бок.
Как уточнили в пресс службе регионального управления МЧС России, в результате ДТП около села Паново-Осаново в Гагинском районе пострадали десять человек, сообщает ТАСС. Детей среди них нет.
18 августа стало известно, что на востоке Москвы попал в аварию туристический автобус. ДТП произошло возле дома №60 на шоссе Энтузиастов. Автобус врезался в столб.
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ДТП , МЧС , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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