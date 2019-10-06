ЧП под Новгородом: видео с места инцидента

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ЧП под Нижним Новгородом: появилось видео с места инцидента 

Рамблер + ещё 2 11 часов назад
В интернете опубликовали видео с перевернувшимся туристическим автобусом в Нижегородской области. Ролик выложило издание Life.
На кадрах автобус лежит на боку в кювете, всюду разбросаны вещи пассажиров. Возле машины работают спасатели, рядом стоит скорая.
ДТП произошло на повороте у села Паново-Осаново в Гагинском районе. В салоне было 29 туристов.
«На момент происшествия в автобусе находились 29 человек, детей нет. В результате ДТП по предварительным данным пострадали 10 человек, детей нет, погибших нет», — сказано в сообщении управления МЧС по Нижегородской области.
Позднее в МЧС уточнили, что пострадавших больше — 20 человек, передает ТАСС. Пострадавших отправили в районные больницы.
Туристический автобус ехал из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина.
У дорожной полиции есть предварительная версия произошедшего, сообщает РЕН ТВ.
«По предварительным данным, водитель, управляя автобусом Mercedes, на повороте не справился с управлением и совершил опрокидывание», — рассказали в управлении ГИБДД по Нижегородской области.
Комментарии3
ДТП , Видео , МЧС , ГИБДД , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС
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