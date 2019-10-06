ЧП под Новгородом: видео с места инцидента

ЧП под Нижним Новгородом: появилось видео с места инцидента

В интернете опубликовали видео с перевернувшимся туристическим автобусом в Нижегородской области. Ролик выложило издание Life.

На кадрах автобус лежит на боку в кювете, всюду разбросаны вещи пассажиров. Возле машины работают спасатели, рядом стоит скорая.

ДТП произошло на повороте у села Паново-Осаново в Гагинском районе. В салоне было 29 туристов.

«На момент происшествия в автобусе находились 29 человек, детей нет. В результате ДТП по предварительным данным пострадали 10 человек, детей нет, погибших нет», — сказано в сообщении управления МЧС по Нижегородской области.

Позднее в МЧС уточнили, что пострадавших больше — 20 человек, передает ТАСС. Пострадавших отправили в районные больницы.

Туристический автобус ехал из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина.