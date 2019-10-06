Автобус с детьми попал в ДТП на Камчатке

Автобус со школьниками в воскресенье днем попал в ДТП на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Камчатскому краю.

"ДТП произошло в 16:00 (07:00 мск). Автобус возвращался из Петропавловска-Камчатского в Мильково после соревнований. За рулем находился водитель 1957 года рождения. Навстречу ему двигался автомобиль Nissan Terrano, водитель 1973 года рождения в связи с непогодой не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с автобусом. От удара автобус съехал в кювет", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве уточнили, что в автобусе находились 18 детей. Никто из них, а также оба водителя не пострадали. Все дети отправлены по домам.