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Автобус с детьми попал в ДТП на Камчатке 

ТАСС + ещё 10 6 октября 2019
Автобус с детьми попал в ДТП на Камчатке
Фото: РИА Новости
Автобус со школьниками в воскресенье днем попал в ДТП на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Камчатскому краю.
"ДТП произошло в 16:00 (07:00 мск). Автобус возвращался из Петропавловска-Камчатского в Мильково после соревнований. За рулем находился водитель 1957 года рождения. Навстречу ему двигался автомобиль Nissan Terrano, водитель 1973 года рождения в связи с непогодой не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с автобусом. От удара автобус съехал в кювет", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что в автобусе находились 18 детей. Никто из них, а также оба водителя не пострадали. Все дети отправлены по домам.
В пятницу синоптики сообщали, что 6 октября в Камчатский край придет циклон, который принесет снег и дождь, а также штормовой ветер, близкий к ураганному. В понедельник циклон распространится на центральные и северные районы края. Из-за приближающегося циклона региональный главк МЧС и его подразделения приведены в режим повышенной готовности. Жителям полуострова рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов. Сейчас на Камчатке идет сильный снег.
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Комментарии
ДТП , Nissan , Nissan Terrano , МЧС
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