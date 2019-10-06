Внедорожник наехал на пешехода в Москве

Водитель автомобиля Land Rover наехал на пешехода, переходящего улицу Олеко Дундича на западе столицы. Пострадавший от помощи медиков отказался, обстоятельства происшествия выясняются.

Водитель Land Rover совершил наезд на пешехода на ул. Олеко Дундича. На место прибыла полиция, — сообщили АГН «Москва» в столичном управлении ГИБДД

Как писал News.ru, ДТП с участием пешехода произошло на юго-востоке Москвы. Водитель легкового автомобиля сбил девушку в столичном районе Печатники. По предварительным данным, инцидент случился на нерегулируемом переходе в районе дома 7 по улице Полбина. Травмы, полученные пострадавшей, не являются тяжёлыми.