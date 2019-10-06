В Москве задержали «мечтательного» угонщика Maybach

В Москве задержали мойщика машин, который украл из столичного отеля «Ритц-Карлтон» автомобиль Maybach и уехал кататься на нем по городу. Как сообщает издание Baza, подозреваемого зовут Максим Пивоваров, ему 27 лет.

Отмечается, что в отель мужчина устроился, чтобы «почаще пересекаться со своими мечтами», а на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина была угнана в субботу, 5 октября, после того как один из постояльцев отдал мойщику ключи от своей машины и попросил помыть ее, а затем отогнать на стоянку.

«Макс, правда, уже успел прилично выпить прямо на рабочем месте. Возможно, это и сыграло с ним злую шутку. Макс решил реализовать мечту и укатил с мойки на "Майбахе"», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», Mercedes принадлежит производственно-строительной компании «Сахалин». Доверенность на иномарку оформлена на водителя гендиректора фирмы Бориса Мордовкина.

По факту случившегося будет возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в угоне успел проехать несколько километров.

В начале октября стало известно, что на северо-востоке Москвы у безработной женщины похитили автомобиль стоимостью 3,6 миллиона рублей.