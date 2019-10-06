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Под Москвой отыскали «забор-избавитель» 

Мослента 6 октября 2019
Под Москвой отыскали «забор-избавитель»
Фото: скриншот Telegram-канала «РУ_ЧП»
В Одинцовском городском округе Московской области забор спас женщину от слетевшего с дороги автомобиля. Соответствующую запись в воскресенье, 6 октября, опубликовал Telegram-канал «РУ_ЧП».
По данным канала, инцидент с «забором-избавителем» произошел в поселке Николина Гора.
На размещенных в сети кадрах видно, как женщина с двумя собаками заходит на огороженную территорию, закрывает за собой дверь, а спустя несколько секунд в ограждение на скорости влетает такси.
«Конструкция чертовски удачно выручила даму с собачками и оградила ее от несанкционированного вмешательства со стороны водителя самобеглой повозки», — указано в сообщении.
О пострадавших в результате произошедшего не уточняется.
18 апреля стало известно, что в столичных дворах и на улицах начнут постепенно демонтировать заборы. Отмечалось, что в городе останутся только те заграждения, которые необходимы по правилам дорожного движения и для безопасности жителей — например, у переходов и в районе особо опасных мест.
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